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В Коврове один человек погиб и 11 пострадали из-за хлопка газа в квартире
По версии СК, взрыв произошел в результате «неадекватных действий» одного из жильцов квартиры. Среди пострадавших — четверо полицейских, их патрульная машина случайно оказалась у дома в момент хлопка

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В результате взрыва пострадали 11 человек, двое из них в реанимации, пишет ТАСС со ссылкой на главврача ковровской станции медицинской скорой помощи Александра Коптева.

«Все жители [дома] переселены в гостиницу «Ковров» <...> Ситуация под контролем администрации, губернатор планирует выезд туда. С утра он был на связи с [главой города] Анатолием Зотовым — уточнила агентству пресс-секретарь губернатора региона Владимира Сипягина и добавила, что сам Зотов присутствовал при эвакуации и расселении граждан.

Кроме того, сообщили ТАСС в СК, при взрыве в том числе пострадали четверо полицейских — их машина случайно оказалась у дома во время патрулирования. У сотрудников правоохранительных органов царапины от разбитых стекол.

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По предварительным данным следователей, которые приводятся на сайте, взрыв произошел из-за вырванных соединительных шлангов в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке. По основной версии СК, инцидент произошел из-за «неадекватных действий» сына мужчина, который накануне выписался из специализированной клиники. Отмечается, что сын, а также супруга погибшего, получили серьезные травмы. Еще один серьезный пострадавший —пожилая женщина, живущая в соседнем подъезде.

В июне взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. В результате пострадали две женщины, кроме того, из-за хлопка мужчину ударной волной выбросило на улицу, позднее он умер. После этого в городе ввели режим ЧС, чтобы оперативно выделить деньги на восстановительные работы без проведения торгов.

Автор: Артем Губенко
Теги: хлопок газа, Владимирская область, пострадавшие
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