В Коврове один человек погиб и 11 пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове один человек погиб и 11 пострадали из-за хлопка газа в квартире

По версии СК, взрыв произошел в результате «неадекватных действий» одного из жильцов квартиры. Среди пострадавших — четверо полицейских, их патрульная машина случайно оказалась у дома в момент хлопка

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В результате взрыва пострадали 11 человек, двое из них в реанимации, пишет ТАСС со ссылкой на главврача ковровской станции медицинской скорой помощи Александра Коптева.

«Все жители [дома] переселены в гостиницу «Ковров» <...> Ситуация под контролем администрации, губернатор планирует выезд туда. С утра он был на связи с [главой города] Анатолием Зотовым — уточнила агентству пресс-секретарь губернатора региона Владимира Сипягина и добавила, что сам Зотов присутствовал при эвакуации и расселении граждан.

Кроме того, сообщили ТАСС в СК, при взрыве в том числе пострадали четверо полицейских — их машина случайно оказалась у дома во время патрулирования. У сотрудников правоохранительных органов царапины от разбитых стекол.