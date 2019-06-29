Глава МИД Испании объяснил свои слова о «враге — России»

По словам Жозепа Боррелля, «русские неправильно поняли» его фразу. Сейчас, по его словам, ситуация разрешена, никаких проблем между Москвой и Мадридом нет

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в беседе с изданием El Periodico пояснил свою фразу, где он называет Россию «врагом».

Речь идет об интервью дипломата той же газете в конце мая, где он, в частности, упоминает Россию, рассуждая об изменениях в мире: «Многое изменилось. Наш союзник [США] поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу, а Китай становится соперником». После этого заявления посла Испании в России Фернандо Вальдерраму вызвали в МИД, где ему было указано, что слова Борреля «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией». В Мадриде сочли реакцию Москвы чрезмерной.

По словам Борреля, «русские неправильно поняли» его фразу. Он заявил, что говорил о постепенном исчезновении «защищающих Европу» Соединенных Штатов и что на фоне этого появляется «ее [Европы] бывший соперник или враг», то есть СССР.

«Я также говорил о появлении нового системного конкурента — Китая. Я говорил, что у трех великих держав, которые сейчас сталкиваются с новой холодной войной, отношения с Европой не такие, как раньше», — добавил Боррель. Дипломат уточнил, что сейчас ситуация разрешена, и никаких проблем нет между Россией и Испанией нет.