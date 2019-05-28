Посла Испании вызвали в МИД после слов и. о. министра о «враге — России»

Посла Испании вызвали в МИД после слов и. о. министра о «враге — России»

Слова и.о. министра иностранных дел Испании вредят отношениям Москвы и Мадрида, заявили российские дипломаты

Фернандо Вальдеррама (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В Министерство иностранных дел был вызван посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррама, сообщило российское дипломатическое ведомство. Причиной стало интервью испанского и.о. министра иностранных дел Жозепа Борреля.

Прибывшему в МИД дипломату было указано, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией».

«Послу указано на противоречие слов испанского политика взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время», — говорится в сообщении российского МИДа.

Речь идет об интервью министра изданию El Periodico. В нем Боррель упоминает Россию один раз, говоря о переменах в мире. «Многое изменилось. Наш союзник (США. — РБК) поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу, а Китай становится соперником», — сказал он.

Боррель высказал мнение, что в этой ситуации для европейцев так важно срочно объединить силы.