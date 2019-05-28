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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
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Посла Испании вызвали в МИД после слов и. о. министра о «враге — России»
Слова и.о. министра иностранных дел Испании вредят отношениям Москвы и Мадрида, заявили российские дипломаты
Фернандо Вальдеррама (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В Министерство иностранных дел был вызван посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррама, сообщило российское дипломатическое ведомство. Причиной стало интервью испанского и.о. министра иностранных дел Жозепа Борреля.

Прибывшему в МИД дипломату было указано, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией».

«Послу указано на противоречие слов испанского политика взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время», — говорится в сообщении российского МИДа.

Речь идет об интервью министра изданию El Periodico. В нем Боррель упоминает Россию один раз, говоря о переменах в мире. «Многое изменилось. Наш союзник (США. — РБК) поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу, а Китай становится соперником», — сказал он.

Боррель высказал мнение, что в этой ситуации для европейцев так важно срочно объединить силы.

Политика
МИД ответил на заявления Эстонии об оккупации Россией части территории

В середине мая российский МИД жестко ответил на заявления эстонских политиков, назвавших отказ Москвы вернуть Эстонии земли, доставшиеся СССР по Тартускому мирному договору 1920 года, продолжением оккупации.

«Эти провокационные выпады, содержащие по сути территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы. Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Авторы: Андрей Гатинский, Евгений Калюков
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