В МИДе Испании отреагировали на вызов посла в российское министерство

В МИДе Испании отреагировали на вызов посла в российское министерство

После того, как и.о. главы МИДа Испании в интервью назвал Россию врагом, посла страны вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. В Мадриде считают реакцию чрезмерной

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испании Фернандо Вальдеррама Пареха (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Реакция России на слова исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля чрезмерна, заявил неназванный представитель МИДа Испании, пишут издания ABC и La Vanguarda.

«Мы считаем, что она (Россия) чрезмерно отреагировала, в двустороннем ключе интерпретировав размышления о глобальной геополитике, сделанные с европейской точки зрения», — цитирует ABC представителя министерства.

В испанском внешнеполитическом ведомстве добавили, что удивлены тем, что Россия заявила о претензиях публично.

Ранее в МИД России вызвали посла Испании Фернандо Вальдемарра, причиной стало интервью испанского и.о. министра Борреля газете El Periodico, в котором Россия упоминается один раз, когда он говорит о переменах в мире.

«Многое изменилось. Наш союзник (США. — РБК) поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу, а Китай становится соперником», — сказал Боррель и добавил, что в нынешней ситуации европейским странам важно объединить силы.