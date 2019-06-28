Редактор Financial Times оценил Путина как «хитрого бывшего агента КГБ»

Редактор Financial Times Лайонел Барбер заявил, что президент России Владимир Путин, у которого он брал интервью, является собранным и уклончивым собеседником. Об этом он сообщил в эфире радиостанции LBC.

«Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит сквозь тебя. Он умеет выступать на сцене, он показывает всю хитрость бывшего агента КГБ, он уклончив, он дразнит. И иногда он ругает», — сказал он.

Барбер добавил, что сделал ошибку, когда перебил Путина во время его ответа на один из вопросов. По словам редактора, на это президент выразил сожаление, что «все так хорошо начиналось».

Накануне Путин дал интервью газете Financial Times, в ходе которого заявил об изжившем себя либерализме. По его словам, в настоящее время либералы больше не могут «диктовать что-либо», как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий. «Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны», — сказал он.