Трамп заявил Путину об отсутствии проблемы фейковых новостей в России

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в японском городе Осака пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на проблему фейковых новостей, сообщает Reuters. Трамп сделал это в попытке «поднять настроение», говорится в сообщении.

Президент США говорил о журналистах, которые собрались, чтобы осветить встречу двух лидеров. «Избавьтесь от них. Фейковые новости — отличный термин, не так ли? У вас нет этой проблемы в России, но у нас она есть», — сказал он. В ответ Путин заявил, что в России тоже есть подобная проблема. Эту фразу он произнес на английском языке.

Reuters добавляет, что журналисты спросили Трампа, поднимет ли он вопрос о вмешательстве России в выборы, на что он ответил утвердительно, что вызвало смех у Путина. Президент США повернулся к нему и, указывая пальцем, сказал: «Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста».