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VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
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Саммит G20 в Осаке ,  
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Трамп заявил Путину об отсутствии проблемы фейковых новостей в России

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в японском городе Осака пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на проблему фейковых новостей, сообщает Reuters. Трамп сделал это в попытке «поднять настроение», говорится в сообщении.

Президент США говорил о журналистах, которые собрались, чтобы осветить встречу двух лидеров. «Избавьтесь от них. Фейковые новости — отличный термин, не так ли? У вас нет этой проблемы в России, но у нас она есть», — сказал он. В ответ Путин заявил, что в России тоже есть подобная проблема. Эту фразу он произнес на английском языке.

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Reuters добавляет, что журналисты спросили Трампа, поднимет ли он вопрос о вмешательстве России в выборы, на что он ответил утвердительно, что вызвало смех у Путина. Президент США повернулся к нему и, указывая пальцем, сказал: «Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста».

Фотогалерея 
Переговоры Путина и Трампа в Осаке. Фоторепортаж

Переговоры Путина и Трампа в рамках саммита G20 продлились полтора часа. Они обсуждали вопросы разоружения, арестованных в России украинских моряков, а также ситуации в Сирии, Венесуэле и на Украине.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин
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