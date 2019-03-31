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Общество ,  
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Спор о плагиате между Киркоровым и французским композитором дошел до ЕСПЧ
Французский композитор Жильбер Синуэ уже два года пытается добиться признания Киркорова виновным в нарушении авторских прав на его песню Helwa ya Baladi, которую российский певец переделал в композицию «Шелковая нить»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Защита французского композитора Жильбера Синуэ подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказом российских судов удовлетворить иск о плагиате к певцу Филиппу Киркорову. Об этом РБК сообщил представляющий интересы французского композитора адвокат Игорь Трунов.

По его словам, жалоба подана по ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Право на справедливое судебное разбирательство».​

«К нам идет определенный поток обращений в части музыкального плагиата, но в России этот институт не сформирован вообще, судебной практики нет никакой. Из всего объема обратившихся к нам мы выбрали, как нам показалось, наиболее простой вариант — это песня композитора Синуэ, которую исполняла певица Dalida», — сказал защитник.

Он пояснил, что Киркоров никогда не скрывал авторства, он везде указывал, что автор переработанной им композиции «Шелковая нить» — Синуэ. При всем этом российский певец не имел разрешения на переработку песни и не отчислял гонорары.

«То есть просто незаконно использовал. Мы умудрились проиграть по этому спору в двух российских инстанциях и теперь обратились в ЕСПЧ с претензиями не к Киркорову или к его защите, а уже к самой России», — заключил Трунов.

В 2017 году Жильбер Синуэ обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском о защите авторских прав на музыкальное произведение к Киркорову. Песня, которая стала причиной спора, — «Шелковая нить» — входит в альбом «Ой мама, шика дам» российского исполнителя. Сторона обвинения считает, что она является плагиатом композиции Helwa ya Baladi («Моя прекрасная родина»), которую пела Dalida. В конечном итоге суд отказал Синуэ в иске.

Общество
Лидер группы Space подал к Киркорову иск на ₽272 млн о плагиате

Синуэ — не единственный композитор, который пытается судиться с Киркоровым на плагиат. В середине марта иск на 272 млн руб. против российского певца подал лидер группы Space, французский музыкант и композитор Дидье Маруани. Он считает, что основная часть его песни A Symphonic Space Dream была использована в другой песне — «Жестокая любовь», которую исполнял Киркоров.

Авторы: Анна Трунина, Роман Кирьянов
Теги: Филипп Киркоров, ЕСПЧ, плагиат
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