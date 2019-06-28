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В подтопленных районах Подмосковья установят перекачивающие станции

Власти Московской области установят мобильные перекачивающие станции на всех участках подтопления, образовавшихся в результате сильных дождей. Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Соответствующее поручение глава региона Андрей Воробьев направил министру транспорта и дорожной инфраструктуры Алексею Гержику и министру жилищно-коммунального хозяйства Евгению Хромушину. «В самых проблемных местах, подвергшихся подтоплению, в течение следующих трех часов будут развернуты мобильные перекачивающие станции мощностью от 50 до 1 тыс. кубометров в час, что позволит в течение нескольких часов ликвидировать подтопления», — сообщил Хромушин.

К настоящему моменту дорожные службы откачали более 2 тыс. куб.м воды с проезжих частей на Лобненском шоссе и улице Авиационная, сообщает телеканал «360». Дороги служат подъездными путями к аэропорту Шереметьево.

Подтопление в связи с ливневыми дождями образовалось в пятницу, 28 июня, на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского на Лобненское шоссе в Москве. Самым заметным стало подтопление около терминала B в Шереметьево. Автомобилистам рекомендовали искать пути объезда.

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Потоп на подъезде к аэропорту Шереметьево. Фоторепортаж

Теги: дожди, Андрей Воробьев
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