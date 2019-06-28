Макрон поздоровался с Путиным на саммите G20 по-русски

При встрече с российским лидером на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке французский президент обратился к нему по-русски. Об этом сообщает «РИА Новости».

При встрече, как пишет агентство, Макрон обратился к Путину «привет» и улыбнулся. Друг с другом лидеры общались на «ты».

Встреча проходила в резиденции Владимира Путина, предоставленной ему на время саммита. В ходе встречи президент России пригласил Макрона на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Макрон также обратился к Путину с приглашением, предложив тому посетить Парижский форум мира. На этом мероприятии российский президент уже бывал — в ноябре 2018 года он посетил его вместе с другими европейскими лидерами.