В Совфеде согласились со словами Порошенко о статусе Крыма

В Совфеде согласились со словами Порошенко о статусе Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков частично согласился со словами бывшего президента Украины Петра Порошенко, назвавшего возвращение России в ПАСЕ шагом к признанию аннексии Крыма.

«Это первый шаг к отмене санкций в отношении России, к восстановлению тех демократических принципов, о которых в Европе любят говорить. Возможно, и к признанию Крыма российским», — заявил сенатор в разговоре с РБК.

По его словам, Порошенко пытался оправдать своих соратников из ПАСЕ, которые «просто опозорили» Украину. Угрозу для украинского суверенитета представляет не возвращение российской делегации в ассамблею, а «сам Порошенко», пояснил Цеков.

«Самое главное — восстановилась площадка для диалога. Раньше члены ПАСЕ вели разговор сами с собой, теперь они будут разговаривать непосредственно с Россией», — отметил он.

Ранее экс-лидер Украины Петр Порошенко назвал восстановление членства России в ПАСЕ «снятием санкций со страны-агрессора». По его словам, это первый шаг для европейского признания Крыма российской территорией.