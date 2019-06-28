Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ шагом к признанию Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в прямом эфире телеканала «Украина» назвал возвращение российской делегации в ПАСЕ «снятием санкций со страны агрессора». «Как прокомментировали это в России, это первый шаг к признанию незаконной аннексии Крыма, оккупации и угрозе украинскому суверенитету», — заявил политик в обращении, запись которого есть в его Facebook.

По словам Порошенко, его партия сделает все, чтобы сберечь достижения последних пяти лет, в том числе и экономическую ассоциацию с ЕС, к годовщине которой и приурочено интервью экс-президента.

26 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которая позволяет России вернуться к работе в организации после пятилетнего перерыва За такое решение высказались 116 депутатов, против — 62. Сразу после этого в знак протеста украинские депутаты покинули зал заседаний организации.

К Украине присоединились еще несколько стран: Грузия, Латвия, Литва, Польша и Эстония. Их представители заявили, что намерены покинуть ПАСЕ до конца года.