В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов. Об этом сообщается на официальном сайте Иркутской области.

По состоянию на 07:00 (02:00 мск) в 20 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского районов подтоплены 2392 жилых дома с населением 5955 человек (в том числе1466 детей), а также четыре социально значимых объекта. Помимо этого затопило 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов (два из них — в Нижнеудинском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь»).

Только в Нижнеудинске, отмечается в сообщении, подтоплено семь населенных пунктов, 1605 домов с населением 3974 человека, из которых 1119 детей. Одну частную усадьбу полностью унесло течением. В зоне подтопления — три детских сада, две школы, районная больница, кондитерская фабрика, несколько административных зданий, вода пребывает и на территорию местного аэропорта.

От внешнего мира в районе отрезаны 18 населенных пунктов. В Нижнеудинске отключили две электростанции — без света остались 3,5 тыс. человек. Остановлены два водозабора, не работает канализация.