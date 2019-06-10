МИД Ирана подтвердил отсутствие запроса на покупку С-400 у России

Тегеран не запрашивал у России поставку систем противоракетной обороны С-400. Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, передает агентство Fars.

«Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400. Мы сейчас не ощущаем необходимости в этих оборонных комплексах», — сказал он.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил 7 июня, что Россия не получала запроса от Ирана на закупку C-400. На просьбу прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорилось об этой сделке, он отметил: «пусть вбрасывают».

В конце мая Bloomberg сообщило, что Россия отказалась поставить в Иран противоракетные комплексы, а решение об этом, со слов собеседников издания, принимал президент России Владимир Путин. Причиной отказа называли опасения, что напряженность на Ближнем Востоке может усилиться.