На борту летевшего из Петербурга в Махачкалу самолета умер пассажир

На борту летевшего из Петербурга в Махачкалу самолета умер пассажир

Пассажир рейса Санкт-Петербург — Махачкала умер на борту во время перелета 28 февраля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

«Вчера, к сожалению, на рейсе Санкт-Петербург — Махачкала скончался пассажир, следующий с сопровождением», — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, пассажир страдал серьезным заболеванием.

В феврале на борту самолета, летевшего из московского аэропорта Внуково в Сочи, скончался пассажир 1962 года рождения от приступа астмы. Во время полета мужчине стало плохо. В аэропорт ​прибыла реанимационная бригада, но медикам не удалось спасти пассажира.