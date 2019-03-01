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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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На борту летевшего из Петербурга в Махачкалу самолета умер пассажир

Пассажир рейса Санкт-Петербург — Махачкала умер на борту во время перелета 28 февраля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

«Вчера, к сожалению, на рейсе Санкт-Петербург — Махачкала скончался пассажир, следующий с сопровождением», — рассказали в компании.

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В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, пассажир страдал серьезным заболеванием.

В феврале на борту самолета, летевшего из московского аэропорта Внуково в Сочи, скончался пассажир 1962 года рождения от приступа астмы. Во время полета мужчине стало плохо. В аэропорт ​прибыла реанимационная бригада, но медикам не удалось спасти пассажира.

Теги: «Победа», Махачкала, смерть пассажира, Санкт-Петербург
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