Скворцова оказала помощь женщине на борту летевшего в Узбекистан самолета

Министр здравоохранения Вероника Скворцова оказала медицинскую помощь женщине, которая почувствовала недомогание во время перелета из Москвы в Ташкент. Об этом сообщает агентство ТАСС, корреспондент которого находился на борту вместе с главой министерства. ​

Во время перелета командир корабля обратился к пассажирам по громкой связи и спросил, есть ли на борту врач. Помощь потребовалась гражданке Узбекистана, у женщины резко заболел живот. Скворцова дала ей лекарства из своей аптечки, после чего ее состояние улучшилось.

​Делегация Минздрава направляется в Узбекистан с визитом.

В сентябре 2016 года на борту самолета Москва — Нью-Йорк Скворцова оказала помощь женщине, которой стало плохо вскоре после вылета. Пассажирка находилась в бессознательном состоянии с признаками очагового поражения головного мозга. На борту были необходимые препараты, с помощью которых за полчаса удалось улучшить состояние пострадавшей. Следовавший из Шереметьево самолет экстренно сел в петербургском аэропорту Пулково, там его уже ждал реанимобиль. Позднее министра за это наградили общероссийской общественной премией «Щит и роза».



