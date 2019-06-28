ГИБДД усилило контроль на Крымском мосту из-за повышенного трафика

Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения на Крымском мосту из-за повышенного автомобильного трафика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

«В настоящее время с учетом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — отметили в правоохранительных органах.

Ранее в дорожной инспекции рассказали, что на Крымском мосту в июне они зафиксировали недопустимое превышение скорости до 243 км/ч. Максимальная скорость движения на трассе при этом — 90 км/ч. Как отметили в центре фиксации правонарушений ГИБДД МВД по республике, превышение установленной скорости — одна из частых причин аварий в Крыму, кроме этого, в ДТП часто попадают из-за выезда на встречную полосу и остановок в неположенных местах.