Экипаж разбившегося в Бурятии Ан-24 сообщил о ЧП за 30 км от аэропорта

Экипаж разбившегося в Бурятии Ан-24 сообщил о ЧП за 30 км от аэропорта

Экипаж самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, заранее сообщил об отказе левого двигателя и подал сигнал бедствия за 30 км до пункта назначения. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

По предварительным данным, экипаж доложил о неисправности во время снижения для захода на посадку. После получения этой информации аварийно-спасательную службу привели в полную готовность.

ЧП с Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия произошло утром 27 июня. Самолет, следовавший по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, при посадке выкатился за пределы ВПП на боковую полосу безопасности и столкнулся с техническими сооружениями, после чего произошло возгорание.

В момент происшествия на борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. В результате погибли пилот и бортмеханик. За медицинской помощью после инцидента обратился 31 человек.