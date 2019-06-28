Из-за паводка в Иркутской области перекрыли федеральную трассу «Сибирь»

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в Иркутской области перекрыли в районе города Нижнеудинска из-за резкого подъема воды в реках Уда и Застрянка в результате дождевого паводка. Об этом говорится в заявлении федерального казенного учреждения Упрдор «Прибайкалье».

Отмечается, что в настоящее время в ликвидации последствий паводка задействованы 25 самосвалов, грейдер, бульдозер, два погрузчика, пять машин «дорожного мастера» и экскаватор.

Рабочие на участке трассы Р-255 км 1370-1371 делают насыпи для задержки воды на проезжую часть. Критическая отметка превысила уровень воды на 140 см под мостовыми сооружениями на реке Уда и на протоке Застрянка. Отмечается, что для предотвращения размыва конусов мостов производится отсыпка сооружения скальным грунтом. В связи с высоким уровнем воды в реках Иркутской области сохраняется риск подтопления населенных пунктов. 27 июня на территории всего региона был введен режим ЧС.

В результате паводка в Иркутской области подтоплено почти 600 жилых домов в населенных пунктах Тайшетского и Нижнеудинского районов. Также сохраняется угроза подтопления 887 домов в городе Тулуне.

Из зоны действия эвакуировали 842 человек, в их числе 181 ребенок. Расселение планируется провести в 17 пунктах временного размещения общей вместимостью более 6,5 тыс. человек.