Пользователи сообщили о сбое в работе App Store

В работе App Store произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Отмечается, что о проблемах с приложением пользователи стали сообщать с 19:48 по времени восточного побережья США (2:48 мск). О неполадках заявили жители Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Торонто, а также Лондона, Парижа, Берлина и других европейских городов. На проблемы пожаловались пользователи из Токио и Сеула.

В основном люди сталкиваются с проблемами с подключением к серверу (74%), также возникают неполадки со входом в аккаунт (21%) и загрузкой сайта (4%).

В конце мая пользователи пожаловались на сбои в работе видеохостинга YouTube. Большинство отмечало некорректную работу сайта, также возникали проблемы с трансляцией видео и входом в аккаунты.