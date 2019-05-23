В работе YouTube произошел сбой

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetetor.

По данным сервиса, чаще всего пользователи жалуются на некорректную работу сайта (66%). Еще 27% сообщили о проблемах с трансляцией видео, а 6% не могут войти в свои аккаунты.

Согласно карте Downdetector, в России на сбои в YouTube жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Казани, Кирова, Новосибирска, Самары и Тюмени.

Проблемы с работой видеохостинга также затронули США, Великобританию, Австрию, Францию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Польшу и Швецию. Кроме того, сбои наблюдаются в Японии, Австралии, на Филиппинах, в Малайзии, Саудовской Аравии и Индии.