Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары. Об этом чиновник сообщил в своем Twitter.

«Я не знал, что фраза, которую я сегодня произнес в Майами ассоциируется с Че Геварой... Я только имел в виду, буквально, что протестующие работники аэропорта выйдут победителями в этой забастовке», — написал де Блазио.

Он также принес извинения всем, кого могли задеть его слова.

В частности, речь идет о известной фразе Че Гевары «Hasta la victoria, siempre!» (До победы, всегда!), которую кубинский революционер в одном из прощальных писем адресовал Фиделю Кастро перед отбытием с Кубы в Конго.

Че Гевара был одним из лидеров революции 1959 года, направленной на свержение диктатуры, возникшей при режиме Фульхенсио Батисты.