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Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни, — это спектакль. Я имел в виду в таком контексте. Уже официально доказано, что Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения», — пояснил Горжанкин.

Он добавил, что «можно было бы сидеть и молчать», когда Алибасова положили в больницу, однако СМИ постоянно оповещали о его самочувствии и о том, какие он делает заявления. «Поэтому тема привлекла внимание. Это реальные события, все доказательства есть», — заключил Горжанкин. Он также отметил, что продюсер хорошо себя чувствует и полон творческих планов.

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Газета «Вечерняя Москва» опубликовала 27 июня интервью с представителем Алибасова, в котором тот сказал, что действовал по законам драматургии, оповещая о том, что происходило в жизни продюсера. Горжанкин отмечал, что «спектакль» нужен для поддержания популярности, так как в российском шоу-бизнесе существует кризис и даже у крупных звезд, например, проблемы с концертами.

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Алибасов 26 июня показал свою выписку из НИИ им. Н.В. Склифосовского, в которой указано, что он получил ожоги глотки, пищевода (3–4 степень) и желудка (2 степень) после того, как выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Из-за отравления у него возникли осложнения.

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Продюсера госпитализировали 6 июня. Как сообщал его сын, жидкость он выпил по ошибке, перепутав бутылку «Крота» с упаковкой сока. Алибасова поместили в медикаментозный сон, он очнулся 11 июня. Семья продюсера собирается подать в суд на производителя «Крота».

Теги: продюсер, отравление, шоу-бизнес
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