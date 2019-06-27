ФАС пригрозила «Открытию» из-за слогана со словами «государственный банк»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит вопрос о применении мер в отношении банка «Открытие» из-за слогана об участии государства в банке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о слоганах «надежный государственный банк непрерывных улучшений» и «надежный государственный банк нашего времени». В ФАС указание на участие государства в капитале кредитной организации рассматривают в качестве инструмента недобросовестной конкуренции.

Кроме того, в ведомстве отметили, что планируют до конца 2019 года внести в правительство законопроект, в котором будет прописан запрет на подобные действия. Ведомство намерено запретить ставить в рекламу отсылки на прямое или косвенное госучастие в капитале банка, если это не требуется по законодательству.

Ранее Банк России выступил против использования любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. По версии ЦБ, слоганы, представленные «Открытием», противоречат стратегии развития санируемого банка и интересам развития конкуренции в банковской сфере. Банк «Открытие» в свою очередь пообещал изменить вызвавший недовольство слоган.