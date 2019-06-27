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ФАС пригрозила «Открытию» из-за слогана со словами «государственный банк»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит вопрос о применении мер в отношении банка «Открытие» из-за слогана об участии государства в банке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о слоганах «надежный государственный банк непрерывных улучшений» и «надежный государственный банк нашего времени». В ФАС указание на участие государства в капитале кредитной организации рассматривают в качестве инструмента недобросовестной конкуренции.

Кроме того, в ведомстве отметили, что планируют до конца 2019 года внести в правительство законопроект, в котором будет прописан запрет на подобные действия. Ведомство намерено запретить ставить в рекламу отсылки на прямое или косвенное госучастие в капитале банка, если это не требуется по законодательству.

Финансы
ЦБ пообещал наказать «Открытие» за слоган «госбанк нашего времени»

Ранее Банк России выступил против использования любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. По версии ЦБ, слоганы, представленные «Открытием», противоречат стратегии развития санируемого банка и интересам развития конкуренции в банковской сфере. Банк «Открытие» в свою очередь пообещал изменить вызвавший недовольство слоган.

«Открытие» был взят на санацию в конце августа 2017 года и сейчас на 99,9% принадлежит Фонду консолидации банковского сектора.

Теги: «Открытие», УФАС
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