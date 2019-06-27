Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ

Регулятор ранее указал «Открытию» на противоречие его новой маркетинговой стратегии со словами «государственный банк» в слогане принципам банковской конкуренции

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Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«Открытие» учтет позицию Центробанка как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании обновленный слоган», — сообщили в банке. Новый слоган «Открытия» будет представлен позднее, пообещали в пресс-службе финансовой организации.

Банк «Открытие» был отправлен на санацию в конце августа 2017 года и сейчас на 99,99% принадлежит Фонду консолидации банковского сектора, который контролируется ЦБ.

Претензии Центробанка относились к новой стратегии продвижения и позиционирования «Открытия», слоганом которой стала фраза «Открытие» — государственный банк нашего времени». Амбассадором бренда стал российский музыкант Василий Вакуленко (рэпер Баста).