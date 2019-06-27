ЦБ пообещал наказать «Открытие» за слоган «госбанк нашего времени»

Регулятор выступил против любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. Ранее «Открытие» объявил о новой стратегии позиционирования, выбрав в качестве амбассадора рэпера Басту

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ЦБ как основной акционер банка «Открытие» выступает категорически против использования слогана «государственный банк нашего времени» и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регулятора.

ЦБ указал, что такое позиционирование банка «прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере» и противоречит стратегии развития банка «Открытие». Регулятор пообещал, что к ответственным сотрудникам и руководству банка будут применены меры. Банк России также подтвердил планы продажи «Открытия» в течение ближайших лет.

Ранее санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда. Как говорится в сообщении на сайте кредитной организации, у банка будет новый слоган: «Открытие» — государственный банк нашего времени». Амбассадором бренда стал российский музыкант Василий Вакуленко (рэпер Баста).

Банк был взят на санацию в конце августа 2017 года и сейчас на 99,99% принадлежит Фонду консолидации банковского сектора, который контролируется ЦБ.