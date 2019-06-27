В Конго из-за обвала в шахте Glencore погибли 39 человек

В Демократической Республике Конго погибли как минимум 36 нелегальных шахтеров из-за обвала в руднике, принадлежащем компании Glencore. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора провинции Луалаба Ричарда Муйе.

Он отметил, что обвал произошел 27 июня в провинции Катанга в открытом карьере KOV — одном из самых крупных медных рудников в мире. Он принадлежит Kamoto Copper Company (KCC), она входит в цепочку компаний швейцарского поставщика сырья и редкоземельных материалов Glencore (75% акций KCC владеет Katanga Mining Ltd., 86% которой принадлежит Glencore).

В свою очередь Glencore в своем заявлении заверила, что трагедия никак не связана с деятельностью самой компании. В Glencore сообщили, что на ее объект постоянно проникают нелегалы, число которых достигает 2 тыс. в день, и объяснила гибель как минимум 19 из них 27 июня обвалом двух подземных галерей.

В апреле Комиссия по торговле товарными фьючерсами США завела новое расследование против Glencore в связи с возможным нарушением компанией и ее дочерними структурами положения закона о товарной бирже или правила CFTC «посредством коррупционных действий в связи с торговлей сырьевыми товарами».

В 2018 году Минюст США решил проверить, соблюдают ли Glencore и ее «дочки» положение законов об отмывании денег и борьбе с коррупцией. Внимание властей привлекла работа компании в Венесуэле, Нигерии и Демократической Республике Конго.