Режим ЧС ввели в Нижнеангарске после крушения Ан-24

В Нижнеангарске (Бурятия), где 27 июня совершил аварийную посадку самолет Ан-24, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает МЧС республики.

Сейчас проводится работа по оказанию материальной помощи пострадавшим, уточнили в ведомстве. Пожар в лайнере и здании очистных сооружений был ликвидирован в 13:15 по местному времени. Огонь тушили 81 человек и 15 единиц техники.

В четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии Ан-24 совершил аварийную посадку. Самолет авиакомпании «Ангара» выполнял рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП, где столкнулся со строениями и загорелся.

Всего на борту находилось 47 человек. В результате ЧП погибли пилот и бортмеханик. Более 30 человек обратились за медицинской помощью, девять из них госпитализированы.