Стоимость облигаций «Рольфа» на фоне уголовного дела упала почти на 17%

Стоимость облигаций «Рольфа» на фоне уголовного дела упала почти на 17%

Стоимость облигаций ООО «Рольф» на Московской бирже на фоне возбуждения уголовного дела против руководства и основателя компании упала на 16,8%, опустившись на минимуме до отметки 86,46% от номинала (1 тыс. руб.). В то же время доходность облигаций резко выросла.

В четверг Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф» и основателя компании Сергея Петрова, а в офисах компании прошли обыски.

Размещение облигаций «Рольфа» объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года и ставкой купона 10,45% годовых было завершено на Московской Бирже в марте 2019 года.

Достигнув минимума, стоимость облигаций несколько выросла. К 17:25 мск она составляла 89,85% от номинала, что на 13,56% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.