Минобороны заключило контракты на поставку подлодок «Ясень-М» и «Лада»

Министерство обороны России заключило госконтракты на поставку двух многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М», а также партии дизель-электрических подлодок «Лада». Об этом на форуме «Армия-2019» объявил диктор во время торжественной церемонии, передает «РИА Новости».

Подробности договора не сообщаются, однако Минобороны заключило его с «Северным машиностроительным предприятием» и «Адмиралтейскими верфями». На церемонии, где об этом сообщили, также присутствовал президент России Владимир Путин.

Информацию о контракте, как передает ТАСС, подтвердил замминистра обороны Алексей Криворучко. «Мы сегодня подписали ряд масштабных соглашений. Это твердые контракты, это будет правильнее. Это и Су-57, и современные средства авиационного поражения для этого самолета. И две новых подводных лодки «Ясень». Это серьезные объемы и серьезнейший контракт», — сказал он.

В мае в Объединенной строительной корпорации на подлодках «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») нашли «конструктивные недочеты», из-за чего их испытания проходили непросто.