В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»

В прошлом году испытания одной из подлодок этого проекта — «Казань» — были сорваны. Сейчас они «идут непросто», признал глава ОСК

Атомный подводный крейсер четвертого поколения «Казань», построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М» (Фото: Александр Рюмин/ТАСС)

Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».

«Испытания лодки идут непросто. В первую очередь речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые. К тому же, не буду скрывать, выявился ряд конструктивных недочетов», — сказал он.

В конце марта Рахманов говорил, что испытания этой подлодки в прошлом году были сорваны, но что она может быть сдана флоту в 2019 году.

Теперь он сказал, что ОСК пытается завершить испытания и получить боеготовный образец до конца года. Но удастся ли завершить отделку до конца года, пока не известно. «Вопрос (…) остается открытым», — заявил Рахманов.