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American Express $140 (+16,96%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»
В прошлом году испытания одной из подлодок этого проекта — «Казань» — были сорваны. Сейчас они «идут непросто», признал глава ОСК
Атомный подводный крейсер четвертого поколения «Казань», построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М» (Фото: Александр Рюмин/ТАСС)

Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».

«Испытания лодки идут непросто. В первую очередь речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые. К тому же, не буду скрывать, выявился ряд конструктивных недочетов», — сказал он.

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В конце марта Рахманов говорил, что испытания этой подлодки в прошлом году были сорваны, но что она может быть сдана флоту в 2019 году.

Теперь он сказал, что ОСК пытается завершить испытания и получить боеготовный образец до конца года. Но удастся ли завершить отделку до конца года, пока не известно. «Вопрос (…) остается открытым», — заявил Рахманов.

Головная подлодка проекта 855 — К-560 «Северодвинск» — была заложена в 1993 году, в состав МВФ она принята в 2014-м. Остальные подлодки строятся уже по модернизированному проекту, «Казань» — первая в этой серии, она была заложена в 2009 году и спущена на воду в 2017 году, срок ее сдачи несколько раз переносился.

«Казань» способна развивать скорость в 16 узлов над водой и 31 узел в подводном состоянии, предельная глубина погружения — 600 м. В режиме автономного плавания подлодка может находиться на протяжении 100 суток. Атомные лодки проекта «Ясень» оснащены крылатыми ракетами.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: атомная подлодка, «Ясень-М»
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