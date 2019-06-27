Путин попросил молодых офицеров «на отлично» овладеть «Кинжалом»

Новые системы вооружений, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», начнут поступать в войска уже в ближайшие годы. Об этом заявил на прошедшем в четверг в Кремле приеме в честь выпускников высших военно‑учебных заведений президент России Владимир Путин.

Обращаясь к молодым офицерам, Путин призвал их оправдать доверие России, в том числе и в вопросе овладения современной военной техникой. К числу новых систем вооружения, которые вскоре будут поставлены на вооружение, Путин отнес также тяжелые межконтинентальные ракеты «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон» и крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

«Талант, дерзость и смелость, неустанный труд десятков, сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов воплотились в этом оружии, и оно должно быть в надежных, умелых руках. Ваш долг — научиться владеть им «на отлично», — сказал президент.

В апреле на встрече с высшими офицерами Путин говорил, что «Сармат» успешно проходит завершающие испытания, а комплексы «Кинжал» и «Пересвет» уже поставлены на боевое дежурство.