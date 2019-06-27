Пранкер Вован выдвинулся в депутаты Мосгордумы

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) намерен участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Об этом «РИА Новости» сообщил его коллега Алексей Столяров (Лексус).

Кузнецов уже зарегистрировался в качестве кандидата и начал сбор подписей. Эта информация подтверждается данными на сайте ЦИК. Выборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября.

По словам Столярова, к пранкерам поступали обращения граждан с просьбами разобраться с недобросовестными чиновниками, застройщиками и управляющими компаниями. «Мы посчитали, что влиять на политику проще, находясь внутри системы. Поэтому один из нас выдвигается в Мосгордуму, это Владимир», — добавил Столяров.

Пранкеры Вован и Лексус стали известны из-за телефонных розыгрышей ряда публичных личностей. В числе жертв оказались Джон Маккейн, Александр Лукашенко, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко и многие другие. В частности, в апреле пранкеры поговорили с лидером Франции Эмманюэлем Макроном от имени президента Украины Владимира Зеленского.