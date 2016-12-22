Пранкерам Вовану и Лексусу запретили въезд на Украину

Российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщило издание «Факты», ссылаясь на ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на информационный запрос.

«В июле текущего года принято решение о запрете въезда в Украину гражданину РФ Владимиру Кузнецову (известному как Владимир Краснов, пранкер Вован) 1986 года рождения, сроком на три года», — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ на три года запретила въезд на Украину Алексею Столярову.

В запросе «Фактов» указывалось, что Кузнецов и Столяров занимаются антиукраинской деятельностью и посещали Крым, отмечается в публикации.

Пранкеры Вован и Лексус на протяжении нескольких лет разыгрывают различных политических деятелей, среди которых были представители украинской власти. В частности, пранкеры звонили президенту Украины Петру Порошенко, а также общались с другими политиками от его лица.

В начале сентября пранкеры позвонили министру обороны Украины Степану Полтораку от имени Порошенко. «Мы позвонили от имени президента Порошенко главе Минобороны и потребовали, чтобы он ушел в отставку и отвел​ войска. Он согласился и пообещал не нападать», — рассказал РБК о розыгрыше Столяров.