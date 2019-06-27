ФСБ зафиксировала пять кибератак во время прямой линии с Путиным

ФСБ зафиксировала пять кибератак во время прямой линии с Путиным

При проведении Прямой линии c президентом России Владимиром Путиным были зарегистрированы пять DDoS-атак на различные ресурсы, участвующие в освещении прямой линии президента российской федерации. Об этом рассказал журналистам замначальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ и замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. передает корреспондент РБК.

«Одна атака была непосредственно на информационные ресурсы ВГТРК, а четыре компьютерные атаки были направлены на вывод из строя систем взаимодействия граждан с президентом российской федерации — то есть на те сайты, которые предназначались для приема видеообращений или вопросов граждан», — пояснил Мурашов.

По его словам, обнаружить начало этих атак помогли специалисты по информационной безопасности «Ростелекома», которые вовремя смогли обнаружить начало атак и принять «исчерпывающие меры по их предотвращению».

«Атаки не повлияли на качество проведения прямой линии с президентом российской федерации», — заявил Мурашов.

Прямая линия с президентом России состоялась 20 июня. Прямо во время прямой трансляции одна из ведущих мероприятия сообщила, что кол-центр программы подвергся DDoS-атаке. Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что зафиксированы были две мощные атаки. «Силами «Ростелекома» они были отражены и на работу прямой линии не повлияли», — уточняли тогда в компании. в компании.