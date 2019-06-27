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Политика ,  
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Делегации Литвы и Грузии останутся в ПАСЕ после скандала с Россией

Делегация Грузии в ПАСЕ продолжает работу в Ассамблее, несмотря на совместное заявление семи стран по ситуации в c возвращением России к работе в ассамблее, но намерена обсудить на родине дальнейшие действия. Об этом РБК заявила депутат парламента Грузии и член ПАСЕ София Кацарава.

По ее словам, грузинская делегация будет работать в Страсбурге 27 и 28 июня.

«На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ, предпоследний абзац нашего заявления это объясняет», — сказала Кацарава. В данном абзаце заявления говорится, что делегаты вернутся домой и обсудят с парламентами и правительствами совместные действия в ПАСЕ на следующий сессиях.

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Депутат парламента Литвы и член делегации этой страны в ПАСЕ Эгидиус Варейкис также подтвердил РБК, что литовская делегация в четверг и пятницу будет работать в Страсбурге.

Ранее, 26 июня, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ. Отмечается, что данные страны выступают против восстановление прав России в Ассамблее.

Теги: новости РБК, депутаты
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