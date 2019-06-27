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«Ангара» прокомментировала аварийную посадку самолета Ан-24 в Бурятии

Авиакомпания «Ангара» прокомментировала РБК инцидент с самолетом Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате которого погибли два человека.

Фотогалерея 
Авария с Ан-24 в Бурятии. Фоторепортаж

«Самолет совершил аварийную посадку, произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы и столкновение с объектом наземной инфраструктуры — что-то вроде очистных сооружений», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

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Согласно информации на сайте «Ангары», в момент происшествия на борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. Среди пассажиров жертв нет — все были своевременно эвакуированы.

Командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли; стаж работы обоих составлял около 35 лет. Второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводник Елена Лапуцкая не пострадали.

Расследовать причины происшествия будет комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Теги: авиакомпания, комментарий, Бурятия, аварийная посадка, новости РБК
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