«Ангара» прокомментировала аварийную посадку самолета Ан-24 в Бурятии

Авиакомпания «Ангара» прокомментировала РБК инцидент с самолетом Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате которого погибли два человека.

«Самолет совершил аварийную посадку, произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы и столкновение с объектом наземной инфраструктуры — что-то вроде очистных сооружений», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно информации на сайте «Ангары», в момент происшествия на борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. Среди пассажиров жертв нет — все были своевременно эвакуированы.