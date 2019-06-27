Следователи опубликовали видео тушения Ан-24 после аварийной посадки

Самолет авиакомпании «Ангара» аварийно приземлился в Бурятии. Он выкатился за пределы посадочной полосы, столкнулся со зданием и загорелся. На борту находилось 47 человек, погибли два члена экипажа

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео тушения аварийно севшего Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. На кадрах самолет лежит со сломанным шасси за пределами взлетно-посадочной полосы, Ан-24 полностью охвачен огнем.

Самолет потерпел крушение в 10:30 по местному времени (5:30 мск). Ан-24 выполнял рейс по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. При посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего произошло его возгорание.

На борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. В результате катастрофы погибли пилот и бортмеханик. В региональном минздраве РБК сообщили, что медпомощь понадобилась 31 человеку. Четверо из них госпитализированы. Это девочка 13 лет с сотрясением, юноша 17 лет с ушибами, женщина с переломом предплечья и мужчина.