На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 25 июня, в Камчатском крае. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки начались в 09:05 по времени UTC (12:05 мск). Эпицентр находился в 105 км к востоку от Усть-Камчатска. Очаг землетрясения был на глубине 10 км.

По предварительным данным управления МЧС по региону, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами также не объявлялась, передает «РИА Новости».

В понедельник, 24 июня, сейсмологи зафиксировали подземные толчки на юге Казахстана из-за инцидента в Арыси. После взрывов на складе в воинской части в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей.