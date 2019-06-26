Магнитуда второго за сутки землетрясения у берегов Камчатки составила 6,7

У берегов Камчатского полуострова произошло второе за сутки мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,7. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 108 км восточнее поселка Усть-Камчатск. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 56 км.
По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясение составила 6,4, а эпицентр находился на глубине 10 км.
В свою очередь, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, ссылаясь на данные сейсмостанции «Петропавловск», сообщает, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 82 км восточнее поселка Усть-Камчатск на глубине 71,4 км.