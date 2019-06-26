Магнитуда второго за сутки землетрясения у берегов Камчатки составила 6,7

В ведомстве отметили, что жители поселка ощутили землетрясение силой 3-4 балла. «По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — уточнили в МЧС, добавив, что угрозы цунами нет.

Накануне, 25 июня, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. В региональном главке МЧС заявили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами также не объявлялась.