В Китае из-за взрыва на заводе погибли шесть человек

В Китае из-за взрыва на заводе погибли шесть человек

В цехе биотехнологического предприятия в провинции Хэнань в центральной части Китая произошел взрыв, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти. В результате шесть человек погибли.

По данным агентства, взрыв прогремел вечером 26 июня на заводе компании Xumei Biotech Co. Ltd. Пять человек погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям.

Там также добавили, что ранения получили пять человек, один из них находится в критическом состоянии. Постраадвших госпитализировали.

О причинах взрыва пока не сообщается.