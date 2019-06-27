В Китае из-за взрыва на заводе погибли шесть человек

В цехе биотехнологического предприятия в провинции Хэнань в центральной части Китая произошел взрыв, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти. В результате шесть человек погибли.
По данным агентства, взрыв прогремел вечером 26 июня на заводе компании Xumei Biotech Co. Ltd. Пять человек погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям.
Там также добавили, что ранения получили пять человек, один из них находится в критическом состоянии. Постраадвших госпитализировали.
О причинах взрыва пока не сообщается.