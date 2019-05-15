Пользователи пожаловались на сбои в работе «Википедии»

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Википедии»

У интернет-энциклопедии «Википедия» 15 мая произошел сбой в работе, следует из данных сервиса Downdetector. Всплеск сообщений с жалобами на работу был зафиксирован около 15:40 мск.

О проблемах сообщали преимущественно жители европейских стран, жалобы поступали также от пользователей из России и США.

Российские пользователи чаще всего (86%) сообщали о том, что не могут попасть на сайт, еще 13% жаловались, что не могут войти в свою учетную запись.