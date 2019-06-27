Совладельцем «Мосхозторга» стал гражданин Азербайджана

Новым совладельцем сети магазинов, работающих под брендом «Мосхозторг», стало ОАО «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», зарегистриованное в Софии, следует из данных СПАРК. С 17 июня болгарской компании принадлежит 50,5% ООО «МХТ».

По данным болгарского реестра компаний, владельцем «Фалькон хоум дистрибьюшн» является гражданин Азербайджана Заур Мишиев. На это обратили внимание «Открытые медиа». Зарегистрированная в прошлом году компания занимается продажей тканей, мебели, обуви, аксессуаров и других компаний.

Ранее 50,5% «Мосхозторга» принадлежали Веронике Кирьяновой. Как следует из данных СПАРК, еще 39,5% по-прежнему владеет Илья Полячков, а 10% — Илья Трабер.

Совладелец «Мосхозторга» Илья Полячков не ответил на запрос РБК.