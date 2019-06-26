ПАСЕ выбрала генсекретарем Совета Европы представительницу Хорватии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала генсекретарем совета представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Сердечно поздравляем Марию Пейчинович-Бурич, которую ассамблея только что избрала генеральным секретарем Совета Европы на пять лет!» — говорится в сообщении организации в Twitter.

Ранее генсекретарем Совета Европы был представитель Норвегии Турбьерн Ягланд.

При этом ПАСЕ не избрала вице-президентом ассамблеи российского депутата Леонида Слуцкого, который находится под европейскими санкциями. Его поддержали 105 депутатов, а против выступили 154.