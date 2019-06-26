ПАСЕ выбрала генсекретарем Совета Европы представительницу Хорватии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,03 +0,20 EUR Бирж. 71,65 +0,22 Brent 66,40 +1,65% USD Нал. 63,57 62,03 EUR Нал. 72,31 70,70 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1369 -0,0002 BTC/USD Бирж. 13 520,00 +1 790,00 IMOEX 2 775,14 +0,77% RTSI 1 386,63 +0,42% DJIA 26 557,68 +0,04% Nasdaq 7 905,65 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+25,07%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,65%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,15%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+25,07%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,65%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,15%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
СК проверит данные о растлении несовершеннолетних отравителем москвичей Общество, 22:07 Глава медицинского штаба «Спартака» оценил состояние Айртона после травмы Спорт, 21:59 НАТО договорилось об ответе на случай выхода России из договора о ракетах Политика, 21:46 ПАСЕ выбрала генсекретарем Совета Европы представительницу Хорватии Политика, 21:43 СМИ узнали о возможном дебюте Александра Емельяненко в боях без перчаток Спорт, 21:39 Украинские депутаты заявили о решении 7 стран покинуть ПАСЕ из-за России Политика, 21:35 Глава Бурятии заявил о ненужности миллионов «диких» туристов на Байкале Общество, 21:34 ЦОДД предупредил о сложной ситуации на дорогах Москвы из-за непогоды Общество, 21:27 ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации Политика, 21:23 Трамп понадеялся на «хороший разговор» с Путиным Политика, 21:19 «Спартак» стартовал с поражения на Кубке Матч Премьер Спорт, 21:08 Евкуров объяснил Путину решение уйти в отставку Политика, 20:50 Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей Общество, 20:43 СМИ узнали о переходе футболиста сборной Колумбии в «Зенит» Спорт, 20:41
Политика ,  
0 
ПАСЕ выбрала генсекретарем Совета Европы представительницу Хорватии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала генсекретарем совета представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Сердечно поздравляем Марию Пейчинович-Бурич, которую ассамблея только что избрала генеральным секретарем Совета Европы на пять лет!» — говорится в сообщении организации в Twitter.

Ранее генсекретарем Совета Европы был представитель Норвегии Турбьерн Ягланд.

При этом ПАСЕ не избрала вице-президентом ассамблеи российского депутата Леонида Слуцкого, который находится под европейскими санкциями. Его поддержали 105 депутатов, а против выступили 154.

Ранее ПАСЕ вернула российской делегации полномочия, которые позволяют ей возвратиться к полноценной работе в организации. В ассамблее отклонили поправки, вводившие ограничения прав россиян в ПАСЕ.

Теги: ПАСЕ, генсек
Материалы по теме
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter