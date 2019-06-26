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ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Леонид Слуцкий (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Кандидатуру Слуцкого поддержали 105 депутатов ПАСЕ. Против избрания выступили 154 депутата

В первом туре голосования участвовали 198 делегатов — за кандидатуру Слуцкого проголосовал 101 член ассамблеи. Чтобы быть избранным в первом же туре, Слуцкому необходимо было большинство (159 голосов из 316). Во втором раунде голосования ему необходимо набрать простое большинство от числа зарегистрированных кандидатов, то есть от 198, которые голосовали в первом туре.

О том, что депутаты ПАСЕ воспринимают выдвижение кандидатуры Слуцкого на пост вице-президента ассамблеи как провокацию, говорят результаты первого тура, отметил в разговоре с РБК 26 июня член украинской делегации Сергей Соболев. По его мнению, об этом свидетельствует факт, что только 101 из 198 делегатов проголосовал «за». Соболев уверяет, что до голосования в первом туре многие из европейских парламентариев не знали о скандале с российскими журналистами, обвинившими Слуцкого в сексуальных домогательствах, но после объявления результатов прочитали об этом в национальных СМИ. «Это очевидная провокация, и Россия продолжит так делать. Потом она включит в делегацию депутатов от украинского Крыма и Севастополя», — сказал РБК другой депутат от Украины, Алексей Гончаренко.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».

Делегат от Польши Киллион Муньяма заявил РБК, что голосовал против Слуцкого, потому что «вчера вечером» узнал о нем много «негативной» информации. Он сомневался в том, что те, кто проголосовал против него в первом туре, поддержат его во втором — скорее произойдет наоборот.

«Не думаю, что мы здесь должны обсуждать выбор российской делегации того, кто ее будет представлять. Мы здесь, чтобы обсуждать другие вопросы насчет прав человека, демократии, верховенства права, которые стали основой прав всех 800 млн граждан, которых мы представляем в ПАСЕ», — сказал РБК глава итальянской делегации в ассамблее Альвизе Маньеро.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: ПАСЕ, Леонид Слуцкий
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