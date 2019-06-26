ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Леонид Слуцкий (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Кандидатуру Слуцкого поддержали 105 депутатов ПАСЕ. Против избрания выступили 154 депутата

В первом туре голосования участвовали 198 делегатов — за кандидатуру Слуцкого проголосовал 101 член ассамблеи. Чтобы быть избранным в первом же туре, Слуцкому необходимо было большинство (159 голосов из 316). Во втором раунде голосования ему необходимо набрать простое большинство от числа зарегистрированных кандидатов, то есть от 198, которые голосовали в первом туре.

О том, что депутаты ПАСЕ воспринимают выдвижение кандидатуры Слуцкого на пост вице-президента ассамблеи как провокацию, говорят результаты первого тура, отметил в разговоре с РБК 26 июня член украинской делегации Сергей Соболев. По его мнению, об этом свидетельствует факт, что только 101 из 198 делегатов проголосовал «за». Соболев уверяет, что до голосования в первом туре многие из европейских парламентариев не знали о скандале с российскими журналистами, обвинившими Слуцкого в сексуальных домогательствах, но после объявления результатов прочитали об этом в национальных СМИ. «Это очевидная провокация, и Россия продолжит так делать. Потом она включит в делегацию депутатов от украинского Крыма и Севастополя», — сказал РБК другой депутат от Украины, Алексей Гончаренко.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».

Делегат от Польши Киллион Муньяма заявил РБК, что голосовал против Слуцкого, потому что «вчера вечером» узнал о нем много «негативной» информации. Он сомневался в том, что те, кто проголосовал против него в первом туре, поддержат его во втором — скорее произойдет наоборот.