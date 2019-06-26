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Политика ,  
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Матвиенко назвала итоги голосования в ПАСЕ победой проевропейской позиции

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что позитивно оценивает итоги голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы, подтвердившей в среду восстановление полномочий российской делегации в полном объеме.

«Здравая, ответственная, я бы сказала, проевропейская позиция сегодня возобладала. Права нашей делегации восстановлены. По всем ключевым моментам практически две трети присутствовавших в зале поддержали Россию. И я считаю, сделан важный шаг в обеспечении равноправия всех членов ПАСЕ», — заявила Матвиенко.

Глава Совфеда особо отметила «конструктивную роль» председателя ПАСЕ Лилиан Паскье, чью позицию Матвиенко назвала «взвешенной и беспристрастной». В то же время Матвиенко назвала поведение украинских делегатов ПАСЕ, выступавших против восстановления прав делегации России, «абсолютно неприличным» и неприемлемым.

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Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий России

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голосовать и входить в состав руководящих органов организации с апреля 2014 года. Причиной запрета стало присоединение Крыма и конфликт на юго-востоке Украины.

Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались). В среду ПАСЕ отклонила поправки, вводившие ограничения на восстановленные права российской делегации. 

Теги: Валентина Матвиенко, ПАСЕ
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