Матвиенко назвала итоги голосования в ПАСЕ победой проевропейской позиции

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что позитивно оценивает итоги голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы, подтвердившей в среду восстановление полномочий российской делегации в полном объеме.

«Здравая, ответственная, я бы сказала, проевропейская позиция сегодня возобладала. Права нашей делегации восстановлены. По всем ключевым моментам практически две трети присутствовавших в зале поддержали Россию. И я считаю, сделан важный шаг в обеспечении равноправия всех членов ПАСЕ», — заявила Матвиенко.

Глава Совфеда особо отметила «конструктивную роль» председателя ПАСЕ Лилиан Паскье, чью позицию Матвиенко назвала «взвешенной и беспристрастной». В то же время Матвиенко назвала поведение украинских делегатов ПАСЕ, выступавших против восстановления прав делегации России, «абсолютно неприличным» и неприемлемым.