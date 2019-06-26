Шойгу обвинил Запад в попытке управлять Россией и всем миром

Шойгу обвинил Запад в попытке управлять Россией и всем миром

Запад, используя методы информационной войны, хочет управлять Россией и всем миром. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, агрессивное информационное воздействие вызвано тем, что Россия после развала СССР вернула себе статус «второго полюса», удерживающего мир в глобальном равновесии.

Глава Минобороны отметил, что мир снова становится многополярным и многим странам это не нравится. «Запад пока не понимает, что сегодняшним миром просто захотеть и начать управлять невозможно», — сказал Шойгу.

В декабре 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об информационной войне на нескольких фронтах. В качестве примера он привел противостояние Трампа и ведущих американских СМИ. По словам Пескова, западные медиа демонизируют Россию при помощи фейковых новостей.