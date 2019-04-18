Кириенко назвал интернет «пространством противоборства»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,96 +0,11 EUR Бирж. 71,90 -0,20 Brent 71,79 -0,13% USD Нал. 64,46 63,53 EUR Нал. 72,63 71,57 USD ЦБ 64,07 +0,12 EUR ЦБ 72,24 -0,12 EUR/USD 1,1231 -0,0063 BTC/USD Бирж. 5 274,71 +20,15 IMOEX 2 556,69 -0,45% RTSI 1 259,62 -0,47% DJIA 26 562,15 +0,43% Nasdaq 7 992,42 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
QUALCOMM $100 (+25,55%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,55%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 64,07 (+0,12) Quote, 14:02
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 72,24 (-0,12) Quote, 14:02
Тимошенко сообщила о звонке робота с голосом Порошенко Политика, 19:33 В Кремле пролистают доклад Мюллера перед докладом Путину Политика, 19:24 «Братство» на Московском кинофестивале заменят на фильм про Горбачева Общество, 19:06 Звезды криптоиндустрии: кто есть кто в блокчейн-бизнесе Партнерский материал, 19:05 В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов Общество, 19:04 В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти Экономика, 19:04 Почему биткоин может подняться до $20 тыс. через 22 года Крипто, 18:44 Акции Qualcomm взлетели на 38% за два дня: стоит ли инвестировать Quote, 18:38 Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада Мюллера Политика, 18:35 В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке Общество, 18:33 Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП до 0,8% Экономика, 18:31 Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку Политика, 18:31 Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера Политика, 18:28 Украинский суд не нашел вины России в гибели Ил-76 в Луганске Общество, 18:26
Политика ,  
0 
Кириенко назвал интернет «пространством противоборства»
Представители власти должны присутствовать в социальных сетях и быть готовыми противостоять «волне вбросов и фейков», считает первый замглавы администрации Кремля
Сергей Кириенко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Интернет стал «пространством борьбы» и чиновникам надо быть готовыми к этому, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко во время своего выступления на закрытой секции «Государство и общество в цифровой среде» Российского интернет-форума (РИФ). РБК ознакомился с записью выступления Кириенко, ее подлинность подтвердил собеседник РБК, присутствовавший на встрече.

«Интернет стал пространством борьбы, иногда войны совершенно откровенной», — сказал Кириенко. По его словам, различные группы людей занимаются вбросами фейковой информации по разным причинам. «Кто просто, чтобы поймать на этом, что называется «хайп», и набрать себе число подписчиков, кто по идеологическим соображениям, кому за это деньги платят», — пояснил он.

Кириенко также отметил, что отдельные люди этим занимаются по политическим мотивам, и в качестве примера страны, где это делают, привел Украину. «В Службе безопасности Украины есть отдельное подразделение, которое занимается гуманитарными операциями по российскому сегменту интернета. Это хорошо обученные квалифицированные люди, которые специально планируют как вбрасывать фейки», — сказал Кириенко, подчеркнув, что это не причина для того, чтобы предпринимать в интернете «какие-то агрессивные действия».

«Из этого следует, что надо уметь работать. Если это пространство противоборства, значит, нужно уметь это делать лучше тех, кто против нас пытается бороться», — подчеркнул он.

По словам собеседника РБК, присутствовавшего на мероприятии, Кириенко хотел убедить присутствующих представителей региональной власти в том, что они должны быть представлены в интернете — на официальных сайтах, в соцсетях. «И что там нужно принимать жалобы, и вообще развивать эту инфраструктуру. В основном он приводил какие-то примеры из московской практики, как это делать и призывал напрямую общаться с людьми в сети», — сказал собеседник РБК.

В администрации президента России Сергей Кириенко, помимо внутренний политики также отвечает за управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и их применение в государственном и муниципальном управлении.

В июле 2018 года собеседники РБК в руководстве двух регионов и источники, близкие к Кремлю, рассказали о запуске программы, которая должна помочь властям мониторить жалобы, вопросы, отзывы и благодарности россиян в соцсетях. Собеседники РБК рассказывали, что это инициатива Кириенко. 

Ранее Кириенко уже говорил о том, что для управленцев всех уровней необходимым навыком является коммуникация с гражданами.

«​Важнейшая вещь на сегодняшний день — это как раз способность разговаривать с людьми, потому что важнейший запрос у людей к власти — это сокращение дистанции», — говорил Кириенко.

Авторы: Евгения Баленко, Наталья Демченко
Теги: Сергей Кириенко
Зеленая экономика: глобальные экономические тренды в новом проекте РБК Все материалы
Материалы по теме
Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников
Политика
Путин поручил Кириенко заняться поддержкой популярной у молодежи музыки
Политика
Кириенко назвал преимущества конкурса управленцев «Лидеры России»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter