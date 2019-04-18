Кириенко назвал интернет «пространством противоборства»

Представители власти должны присутствовать в социальных сетях и быть готовыми противостоять «волне вбросов и фейков», считает первый замглавы администрации Кремля

Сергей Кириенко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Интернет стал «пространством борьбы» и чиновникам надо быть готовыми к этому, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко во время своего выступления на закрытой секции «Государство и общество в цифровой среде» Российского интернет-форума (РИФ). РБК ознакомился с записью выступления Кириенко, ее подлинность подтвердил собеседник РБК, присутствовавший на встрече.

«Интернет стал пространством борьбы, иногда войны совершенно откровенной», — сказал Кириенко. По его словам, различные группы людей занимаются вбросами фейковой информации по разным причинам. «Кто просто, чтобы поймать на этом, что называется «хайп», и набрать себе число подписчиков, кто по идеологическим соображениям, кому за это деньги платят», — пояснил он.

Кириенко также отметил, что отдельные люди этим занимаются по политическим мотивам, и в качестве примера страны, где это делают, привел Украину. «В Службе безопасности Украины есть отдельное подразделение, которое занимается гуманитарными операциями по российскому сегменту интернета. Это хорошо обученные квалифицированные люди, которые специально планируют как вбрасывать фейки», — сказал Кириенко, подчеркнув, что это не причина для того, чтобы предпринимать в интернете «какие-то агрессивные действия».

«Из этого следует, что надо уметь работать. Если это пространство противоборства, значит, нужно уметь это делать лучше тех, кто против нас пытается бороться», — подчеркнул он.

По словам собеседника РБК, присутствовавшего на мероприятии, Кириенко хотел убедить присутствующих представителей региональной власти в том, что они должны быть представлены в интернете — на официальных сайтах, в соцсетях. «И что там нужно принимать жалобы, и вообще развивать эту инфраструктуру. В основном он приводил какие-то примеры из московской практики, как это делать и призывал напрямую общаться с людьми в сети», — сказал собеседник РБК.