Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение к Сети школ на ₽15 млрд

26 июня Минкомсвязь объявила в 20 регионах конкурсы на подключение к интернету социально значимых объектов — фельдшерско-акушерских пунктов, школ, госорганов, территориальных избиркомов, пунктов пожарных и полиции, Росгвардии и др. Начальная стоимость контрактов составляет около 15 млрд руб. совокупно. Это следует из информации на сайте госзакупок. Электронный аукцион по ним назначен на 18 июля. Наиболее дорогими лотами являются контракты в Республике Саха (Якутия) и Омской области, чья начальная стоимость равняется 1,7 млрд и 1,6 млрд руб. соответственно. Наиболее дешевый — контракт в Санкт-Петербурге (21,3 млн руб.).

До конца июля должны пройти конкурсы на подключение социально значимых объектов во всех регионах страны. Всего предстоит подключить к интернету около 100 тыс. объектов согласно национальной программе «Цифровая экономика». На эти цели в ней предусмотрено 72 млрд руб. Участники конкурса могут самостоятельного выбирать технологию, которая будет обеспечивать доступ в интернет, но соединение должно соответствовать определенным техническим параметрам. Например, для образовательных организаций скорость интернета должна составлять 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах.

В начале июня Минкомсвязь провела конкурсы на подключение социально значимых объектов в 14 регионах. По 12 лотам победителем стал «Ростелеком», по одному лоту получили «МегаФон» и костромской оператор «Связь-энерго». В ходе торгов совокупная начальная стоимость лотов снизилась с 5,9 млрд до 2,75 млрд руб. В конкурсах также участвовали «дочка» «Российских железных дорог» «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом», «дочка» регионального оператора «ЭР-Телеком Холдинг» «5 Джи ВайФай», «дочка» «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ), а также «дочка» «Роскосмоса» Объединенная ракетно-космическая корпорация и оператор спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94».

13 июня Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение социально значимых объектов в трех регионах с совокупной начальной суммой контрактов в размере 1,13 млрд руб.

19 и 20 июня стартовали аналогичные торги еще на 25 регионов. Общая начальная сумма контракта по ним составляет около 19 млрд руб.