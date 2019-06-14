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Технологии и медиа ,  
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«Дочка» «Роскосмоса» решила заняться подключением школ к интернету
В числе претендентов на подключение к интернету социально значимых объектов оказалась «дочка» Роскосмоса. Победителем большей части конкурсов стал «Ростелеком», но для этого ему пришлось сильно снизить цену
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В четверг, 13 июня, на сайте zakupki.gov.ru были опубликованы протоколы части конкурсов на подключение к интернету социально значимых объектов — школ, учреждений среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктов, органов госвласти и местного самоуправления, подразделений Росгвардии, избирательных комиссий, пунктов полиции, пожарных частей и т.д.

На момент публикации на сайте госзакупок не были обнародованы протоколы конкурсов в шести регионах. Из опубликованных документов следует, что в конкурсах в трех регионах — Костромской, Владимирской и Воронежской областях — принимала участие «дочка» «Роскосмоса» «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК). Эта компания занимается производством оборудования для топливно-энергетического комплекса, высокотехнологичных медицинских изделий и техники, легкорельсового транспорта, машиностроением и др. ОРКК не оказывает услуги связи, но ее «дочка» «Российские космические системы» (РКС) управляет несколькими спутниками, оказывая с их помощью услуги навигации и дистанционного зондирования Земли.

Среди участников конкурсов Минкомсвязи также оказался оператор спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94». Компания претендовала на подключение социальных объектов в Республике Алтай.

Представитель ­­«Роскосмоса» сообщил РБК, что корпорация приняла участие в четырех конкурсах и намерена участвовать и в будущих торгах на подключение социальных объектов к интернету. По его словам, входящие в периметр госкорпорации «Роскосмос» и ОРКК предприятия «обладают необходимыми компетенциями, технологиями и возможностями в области спутниковой связи», которые позволяют подключить к высокоскоростному интернету социально значимые объекты во всех регионах страны. «Особенно технологии спутниковой связи актуальны для объектов, которые расположены в труднодоступных местах, где проведение линии наземной связи не представляется возможным или требует больших финансовых затрат», — отметил представитель «Роскосмоса». Получить комментарий «Сатис-ТЛ-94» не удалось.

Обеспечение интернетом социально значимых объектов предусмотрено в национальной программе «Цифровая экономика». До 2021 года на эти цели выделяется 72 млрд руб. Всего необходимо подключить около 100 тыс. социально значимых объектов. Завершить конкурсы во всех регионах России Минкомсвязь планирует до конца июля. Участники конкурса могут самостоятельного выбирать технологию, которая будет обеспечивать доступ в интернет, для них лишь были зафиксированы технические параметры соединения. В частности, в зависимости от типа объекта должна быть обеспечена определенная скорость, например, для образовательных организаций она должна составить 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах.

Конкуренты для «Ростелекома»

Минкомсвязь изначально предлагала назначить единым поставщиком для выполнения этих работы «Ростелеком» вместе с его «дочкой» «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) и ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть» (РТРС), однако в правительстве выступили за проведение конкурсов. «Ростелеком» все равно стал основным победителем конкурсов, выиграв право на подключать социально значимые объекты в 12 из 14 регионов. Компания согласилась выполнить работы примерно за 2,3 млрд руб. в сумме при начальной стоимости контрактов более чем в 5 млрд руб. Еще два лота выиграли «МегаФон» (в Ингушетии) и «Связь-энерго» (в Костромской области). Первая в ходе торгов опустила начальную стоимость лота в два раза, до 108,98 млн руб., «Связь-энерго» — на 45%, до 368,7 млн руб.

Кроме них в конкурсах принимали участие операторы фиксированной и мобильной связи: «дочка» «Российских железных дорог» «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом», «дочка» регионального оператора «ЭР-Телеком Холдинг» «5 Джи ВайФай» и «дочка» «Ростеха» «Национальный центр информатизации» (НЦИ).

По словам одного из участников рынка, спутниковые операторы пока не в состоянии обеспечить заявленную в конкурсах скорость передачи данных «за разумные деньги», хотя в отдельных местах «точечно» могут использоваться спутниковые технологии.

Руководитель ГК AltegroSky Сергей Пехтерев предположил, что у предприятий, входящих в ОРКК, могут быть свои оптоволоконные линии связи в регионах, где корпорация приняла участие в конкурсах, поскольку в этих областях хорошо развита наземная инфраструктура и «нет никакого смысла в подключении объектов средствами спутниковой связи». «На Алтае горная местность, низкая плотность населения. Скорее всего, «Сатис-ТЛ-94» планировала использовать частично собственные спутниковые ресурсы для оказания услуг доступа в интернет, частично — привлекать партнеров из числа операторов наземной инфраструктуры», — считает Пехтерев.

По словам главы «Ростелекома» Михаила Осеевского, значительное снижение стоимости работ по сравнению с начальной не должно отразиться на качестве услуг. Он пояснил, что в конкурсах была установлена единая цена на подключение 1 км линии связи к социально значимым объектам, хотя она может различаться в зависимости от региона.

Представители МТС, «МегаФона», «ВымпелКома», «ЭР-Телеком Холдинга» не стали отвечать на вопрос РБК об окупаемости проекта при значительном снижении стоимости работ. Представитель «Транстелекома» не ответил на момент публикации. Связаться с НЦИ и «Связь-энерго» не удалось.

Авторы: Анна Балашова, Александра Посыпкина, Любовь Порываева
Теги: «Роскосмос», «Ростелеком», доступ в интернет, ОРКК
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