Минкомсвязь начала торги на подключение к Сети школ и полиции на ₽20 млрд

Минкомсвязь начала торги на подключение к Сети школ и полиции на ₽20 млрд

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В четверг, 20 июня, Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение к интернету фельдшерско-акушерских пунктов, школ, госорганов, территориальных избиркомов, пунктов пожарных и полиции, Росгвардии и других социально значимых объектов в восьми регионах с начальной стоимостью контрактов более 11 млрд руб. совокупно. Это следует из информации на сайте Госзакупок. Электронный аукцион по ним назначен на 12 июля. Наиболее дорогими лотами оказался контракт в Курганской, Иркутской, Кировской и Новосибирской областях.

19 июня Минкомсвязь также объявила конкурсы на подключение к интернету социально значимых объектов в 17 регионах. Общая начальная сумма контракта по ним составляет около 8 млрд руб.

Подключение около 100 тыс. социально значимых объектов к интернету предусмотрено в национальной программе «Цифровая экономика». До 2021 года на эти цели выделяется 72 млрд руб. Завершить конкурсы во всех регионах России Минкомсвязь планирует до конца июля. Участники конкурса могут самостоятельного выбирать технологию, которая будет обеспечивать доступ в интернет, для них лишь были зафиксированы технические параметры соединения. В частности, в зависимости от типа объекта должна быть обеспечена определенная скорость, например, для образовательных организаций она должна составить 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах.

В первых 14 регионах конкурсы на подключение социально значимых объектов состоялись в начале июня. Их основным победителем стал «Ростелеком», выигравший право оказывать услугу в 12 регионах. По одному региону получили «МегаФон» и костромской оператор «Связь-энерго». Помимо них в конкурсах участвовали «дочка» «Российских железных дорог» «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом», «дочка» регионального оператора «ЭР-Телеком Холдинг» «5 Джи ВайФай», «дочка» «Ростеха» «Национальный центр информатизации» (НЦИ), а также «дочка» «Роскосмоса» «Объединенная ракетно-космическая корпорация» и оператор спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94». В ходе торгов совокупная начальная стоимость лотов снизилась с 5,9 млрд до 2,75 млрд руб.

13 июня Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение социально значимых объектов в Новгородской, Ленинградской и Ивановской областях. Начальная сумма контрактов в них составляет в сумме 1,13 млрд руб. Электронный аукцион назначен на 5 июля.